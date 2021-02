Virus blijft woekeren binnen ziekenhuismuren: verschillende COVID-uitbraken in ASZ in Aalst

Het ASZ in Aalst roept een algemene opnamestop in na verschillende COVID-uitbraken in het ziekenhuis. Dat heeft het ziekenhuis zelf bekendgemaakt. Zowel patiënten als personeelsleden van verschillende afdelingen zijn besmet. Hoeveel exact is voorlopig nog niet duidelijk, maar de eerste uitbraak dateert al van twee weken geleden. Het ziekenhuis gaat nu iedereen om de drie dagen testen om te zien of er nog meer besmettingen vastgesteld worden. De opnamestop geldt voor alle uitstelbare zorg. De spoedafdeling in Aalst blijft uiteraard wel open. Maar als er bedden tekort zijn, zullen patiënten naar de campus in Geraardsbergen worden overgebracht. De opnamestop geldt al zeker voor tien dagen en wordt nadien geëvalueerd.