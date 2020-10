Nu hittegolven in ons land de laatste jaren 'gewoon' zijn geworden is een goede isolatie enorm belangrijk. En dat weten ze ook in Zele. Daar is vandaag een nieuwe machine ingehuldigd die folies maakt voor ramen om de warmte buiten te houden én toch het licht door te laten. De machine in Zele is een primeur in Europa. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele kwam ze dan ook inhuldigen.