Ja, en daarnaast staat ook het zogenaamde virtuele ziekenhuis in de steigers. In dat ziekenhuis, dat ook in Aalst een plek zal krijgen, worden de gegevens van pacemakers en defibrillatoren bij patiënten 24 uur op 24 in het oog gehouden. Zo kan er heel snel worden ingegrepen als de parameters de foute kant opgaan.