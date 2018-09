Niet alleen in Rupelmonde, ook in buurgemeente Steendorp heeft het vannacht gebrand. Of er een verband is tussen beide branden maakt ook nog deel uit van het onderzoek, maar in Steendorp zijn er wel sterke vermoedens dat de brand is aangestoken. Daar ging een houten speelburcht in de vlammen op. De houten constructie stond in natuurgebied Roomkouter. En het is daar ook niet de eerste keer; ook drie weken geleden moest de brandweer daar al langs gaan voor een brand van een ander houten speeltuig.