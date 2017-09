In Aalst beginnen ze dan weer stilletjes aan aan het carnaval te denken. Want dit weekend is daar voor de 20ste keer al de carnavalsbeurs geopend. Het is ondertussen traditie geworden voor de carnavalisten om op die beurs allerlei leuke spullen op de kop te tikken. De beurs vindt plaats in de werkhallen. En die kregen deze editie een nieuwe schildering aan de buitenkant. Het is een clown geworden wiens haren in vlammen opgaan. Uiteraard een verwijzing naar de verwoestende brand van anderhalf jaar geleden.