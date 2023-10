Een eetfestijn in Beveren is gisteravond abrupt tot een einde gekomen nadat een friteuse vuur vatte. Dat gebeurde in de zaal 'De Katholieke Kring' in de Pastoor Steenssensstraat. Plots vatte een grote friteuse in de keuken vuur. Er was heel wat rookontwikkeling, die zich ook tot in de feestzaal verspreidde. Daar waren op dat moment zo'n 150 mensen aanwezig. Iedereen kon de feestzaal tijdig verlaten. De brandweer kwam ter plaatse om de friteuse te doven. Het voerde ook metingen uit in de feestzaal, maar daaruit bleek dat er veel te veel rook bleef hangen waardoor het evenement, een travestieshow, moest geannuleerd worden. De schade bleef al bij al beperkt, niemand raakte gewond.