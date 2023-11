In de overstromingspolder aan de Schelde in Kruibeke hebben onderzoekers een vis aangetroffen die al zowat 100 jaar als uitgestorven beschouwd wordt in Vlaanderen. Het gaat om een houting, een zalmachtige vis die in zoet water komt paaien. De terugkeer van deze vis is goed nieuws, want de soort is heel gevoelig aan verontreiniging. Maar nu, door alle milieu-inspanningen van de voorbije twintig jaar, en dankzij sommige herstelprogramma's in de buurlanden, lijken bepaalde soorten nu toch stilaan terug te keren.