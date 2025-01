In Waasmunster zijn afgelopen nacht een vijftiental paarden om het leven gekomen bij een zware brand in een paardenfokkerij. Die brand vernielde twee grote stallen. Een tiental dieren kon gered worden. De paardenfokkerij staat bekend om haar internationale raspaarden. Zowel de materiële als emotionele schade is dus enorm. Volgens het parket gaat het om een accidentele brand.