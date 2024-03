Vijftienjarige uit Ninove opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij plannen van terreuraanslag

Een jongen van 15 uit Ninove is deze ochtend opgepakt in het kader van een terreuronderzoek. Ook twee andere minderjarigen uit Brussel en Charleroi en een meerderjarige uit Luik zijn opgepakt. De vier jongemannen zouden op het internet gesprekken gevoerd hebben over Islamitische Staat en over gewelddadige acties. Volgens de burgemeester van Ninove woonde de jongen nog maar sinds de zomer in de stad. Hij was niet bekend bij de Lokale Integrale Veiligheidscel van de stad. Dat is een cel van de lokale politie die geradicaliseerde personen opvolgt.