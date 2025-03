Vijftien lokale horecazaken en de stad Sint-Niklaas organiseren bierevenement 'Hopmarkt'

Op 5 april vindt in Sint-Niklaas voor het eerst het bierevenement 'Hopmarkt' plaats, en dat op het Sint-Nicolaasplein. Vijftien horeca-uitbaters zullen er elk met een kraam staan, waar je bieren kan proeven van verschillende brouwerijen. Elk kraam biedt zo drie à vier verschillende bieren aan, goed voor een zestigtal in totaal. De bierhappening loopt van de middag tot de avond en is gratis te bezoeken. Tussen het bierproeven door kan je ook genieten van optredens en dj's. Het feest is een samenwerking van de stad Sint-Niklaas met de lokale horecazaken.