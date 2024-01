Vijftien jaar geleden richtte Kim De Gelder drama in Fabeltjesland aan

In Dendermonde hebben ze vandaag een moeilijke dag doorgemaakt. Want het is dag op dag 15 jaar geleden dat Kim De Gelder toesloeg in kinderdagverblijf Fabeltjesland in deelgemeente Sint-Gillis. Bij zijn aanslag kwamen toen twee baby's en een kinderverzorgster om het leven. Na al die jaren is dat nog altijd een litteken, een zwarte bladzijde. Tot twee jaar geleden was er nog een herdenkingsmoment op de plaats van het drama. Maar op vraag van de nabestaanden heeft toenmalig burgemeester Piet Buyse beslist om dat niet meer te doen. Ook huidig burgemeester Leen Dierick respecteert die wens. Maar vergeten, dat doet de stad nooit.