Vijfde ronde van de Croky Cup is geloot

In Brussel is er geloot voor de vijfde ronde van de Croky Cup. Daarin komt Waasland-Beveren al in actie. Zij nemen het op de Freethiel op tegen tweedenationaler Sparta Petegem. FCV Dender heeft dan weer Olsa Brakel geloot. Eendracht Aalst maakt de verplaatsing naar Olympic Charleroi of Lierse Kempenzonen. Zij spelen woensdag nog hun bekerwedstrijd. Jong Lede ontvangt dan weer Lokeren-Temse. Een leuke Oost-Vlaamse affiche. Bambrugge ten slotte maakt kans op een wedstrijd tegen Heur-Tongeren, afhankelijk wat de uitspraak is van het sportcomité. De wedstrijden worden gespeeld in het weekend van 10 oktober.