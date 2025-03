Vijfde Fairtrade-ster uitgereikt aan Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht tijdens wekelijkse markt

Op de wekelijkse dinsdagmarkt in Beveren is vandaag de vijfde Fairtrade-ster uitgereikt aan de nieuwe fusiegemeente. Dat werd gevierd met eerlijke hapjes en cartoons voor de voorbijgangers. Zowel in Beveren, Kruibeke als Zwijndrecht werd al de kaart getrokken van eerlijke handel. Dat engagement zal nu ook in de fusiegemeente worden verder gezet. Dat verdient dus een vijfde ster. Die werd deze voormiddag op de markt van Beveren overhandigd door kunstenares Lut De Baere uit Melsele. De ster werd bijgehangen bij het kunstwerk in het gemeentehuis.