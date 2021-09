Vijf voertuigen op elkaar op E17 in Kruibeke

Gisteravond gebeurde er een zwaar ongeval op de E17 in de richting van Antwerpen, net voor het parkeerterrein in Kruibeke. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. Iets voor acht uur merkte de bestuurder van een lichte bestelwagen te laat op dat zijn voorligger sterk vertraagd was. Hij reed volop op de wagen in, en beide auto's gingen over de kop. In de aangereden wagen zaten 3 mensen. Eén van hen, een vrouw die minder goed te been was, moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. Zij raakte, net als de bestuurder van de bestelwagen, zwaar gewond. De twee andere inzittenden konden met hulp van getuigen op eigen kracht de auto verlaten. Zij raakten licht gewond. De bestelwagen had vuur gevat, maar dat kon snel worden geblust door een man die het ongeval had zien gebeuren. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de E17 tot iets na negen uur volledig versperd voor het verkeer.