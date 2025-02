Vijf tegendoelpunten en twee rode kaarten doen Dender de das om: "Totale incoherentie in de beslissingen"

Bij de buren uit Denderleeuw draait het momenteel vierkant. FCV Dender ging gisteren kansloos onderuit met 5-0 op het veld van Charleroi. Al was het gespreksonderwerp achteraf, niet de score, maar wel de twee rode kaarten die Dender slikte in de eerste helft. Hoe dan ook, de balans oogst pover in 2025. Eén op twaalf en nog geen enkel doelpunt gescoord. Voor Dender is het nu plots bang naar beneden kijken.