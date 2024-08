Vijf grootste klokken hangen terug op hun plek in Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk: "In Nederland gereinigd en herstemd"

We eindigen het nieuws vandaag in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Zottegem, want daar zijn de vijf grootste klokken terug in de toren gehesen. Eind vorig jaar werden alle 49 klokken uit de toren gehaald en naar Nederland gebracht voor restauratie. Ook de toren van de kerk is ondertussen aangepakt en verstevigd. Vandaag hangen dus de eerste klokken terug op hun plaats. Volgende week volgt de rest. In de loop van volgende maand wordt de gerestaureerde beiaard opnieuw plechting ingezegend.