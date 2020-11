Media en Cultuur Vijd-jaar in Beveren mét een jaar verlengd en daar hoort bier, gin en gebak bij

X De gemeente Beveren gaat het Vijd-jaar met één jaar verlengen. Noodgedwongen omdat er door corona teveel evenementen geschrapt of uitgesteld worden. Zoals u ondertussen wel al weet was Joos Vijd een in Beveren geboren edelman. In de vijftiende eeuw gaf hij de gebroeders Van Eyck de opdracht om het Lam Gods te schilderen. En de rest is geschiedenis. Vijd wordt nu in Beveren gevierd met een expo en zoektocht. Maar er de gemeente geeft het Vijd-jaar ook een culinaire insteek. Zo zijn er verschillende Vijd-streekproducten uitgebracht.