Vigor Wuitens Hamme bekert verder, KVK Ninove bekampt Lokeren-Temse in volgende ronde

In de lagere reeksen stond de vijfde ronde van de Croky Cup op het programma, de Beker van België. Een interessante affiche daar was Vigor Wuitens Hamme tegen Hogerop Kalken. Daar werd het vanmiddag 3-1. Morgen krijgt u daarvan een verslag in ons nieuws. Eerstenationaler KVK Ninove won eenvoudig van Bredene. Het werd maar liefst 5-1. In de volgende ronde wacht een leuke affiche voor de Ninovieters. Dan neemt Ninove het op tegen Lokeren-Temse.