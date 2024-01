Vierjarige Nino moet al voor de zevende keer geopereerd worden, zijn ouders zoeken steun

In Zwijndrecht zijn voor het eerst kinderen jonger dan 12 jaar getest op PFAS in het bloed. Door zulke jonge kinderen te testen, krijgen we een beter zicht op de gezondheidsgevolgen van een PFAS-vervuiling. Alle kinderen die in een straal van 5 kilometer rond de 3M-fabriek wonen, dus ook uit Beveren en Kruibeke, komen in aanmerking. Er is ook een nieuwe bloedafnametechniek ontwikkeld. Zo is het onderzoek, voor de jongsten onder ons, wat aangenamer.