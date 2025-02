Vierhonderdste mestvergister van Biolectric uit Temse ingehuldigd door minister Brouns: "Dit goede voorbeeld mag heel wat navolging krijgen"

In Kruisem is de vierhonderdste mestvergister van Biolectric uit Temse in gebruik genomen. Biolectric maakt en installeert biogasinstallaties bij boerderijen. Melkveehouder Joachim gebruikt de machine om elektriciteit en warmte op te wekken uit de mest van zijn koeien. Een win-win dus! Vlaams minister Jo Brouns kwam de installatie officieel openen. Het bedrijf toont hoe landbouw en milieu elkaar kunnen versterken.