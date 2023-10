Vierde provincialer Sombeke zet trainer aan de deur terwijl het aan de leiding staat: "Verschil in visie"

Na vijf jaar onderbreking zal de Roparun volgend jaar opnieuw door Zele passeren. De Roparun is een groots opgezet loopevenement met start in Frankrijk en aankomst in Nederland. De opbrengst ervan gaat naar het goede doel. In het verleden bracht de doortocht in Zele telkens duizenden uitgelaten mensen op de been. Dat enthousiasme hopen ze nu, op pinksterzondag volgend jaar, opnieuw op de sportievelingen te kunnen overbrengen.