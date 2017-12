Vierde Kristallen Fiets op rij voor Greg van Avermaet

Wielrennen dan. In Ninove is het parcours van de Vlaamse seizoensopener 'Omloop Het Nieuwsblad' bekend gemaakt. De renners krijgen 196 kilometers met een twintigtal hellingen voorgeschoteld. De start is nog altijd in Gent, de aankomst vanaf deze editie in Ninove. In Meerbeke meer bepaald, waar nog niet zo heel lang geleden de streep van de Ronde Van Vlaanderen lag. De laatste 60 kilometer van de nieuwe Omloop zijn zelfs identiek aan die van de laatste Ronde van Vlaanderen met aankomst in Ninove. Met de Muur én De Bosberg als scherprechter dus.