Vierde brandstichting op een maand tijd in dezelfde straat in Overmere

In Overmere, bij Berlare, is er begin dit weekend voor de vierde keer op een maand tijd brand gesticht in de Broekstraat. Dit keer niet aan een geparkeerde auto, maar in een leegstaande woning. En dat baart de inwoners van de buurt grote zorgen. Want zowat iedereen is ervan overtuigd dat dit alles het werk is van een en dezelfde dader, mogelijk dus een pyromaan. Tot nu zorgden zijn daden enkel voor materiële schade. Politie en parket zijn een onderzoek gestart, maar voorlopig zijn er nog geen verdachten geïdentificeerd.