Vierde brandstichting in een maand tijd in dezelfde straat in Overmere

In de Broekstraat in Overmere is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de vierde keer brand uitgebroken in een maand tijd. Deze keer gaat het om een leegstaande woning. Volgens de brandweer gaat het opnieuw zeker om brandstichting. Het wordt almaar waarschijnlijker dat er een pyromaan aan het werk is, zo vindt ook de politie. Het verdere onderzoek zit in handen van het parket. Gewonden zijn er nog niet gevallen, maar de schade is ook dit keer groot. De drie voorgaande keren dat er brand werd gesticht was het telkens aan een auto. Het aantal politiepatrouilles was sindsdien al opgevoerd in de buurt, maar tot nu toe zonder resultaat. De dader is nog spoorloos.