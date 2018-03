Mobiliteit en Verkeer Vier vrachtwagens op elkaar in Beverentunnel met ellenlange files als gevolg

In de Beverentunnel, op de R2 in de Waaslandhaven, zijn kort na de middag vier vrachtwagens op elkaar gebotst. Er vielen geen gewonden, maar 2 van de 4 vrachtwagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Daardoor kon het verkeer over slechts één rijstrook voorbij het ongeval. Daardoor ontstonden er al snel lange files. Nog geen uur later stond het verkeer stil tot op de E34 in beide richtingen. En ook de verschillende belangrijke verkeersaders in de Waaslandhaven slibten al snel dicht, met hoog oplopende wachttijden als gevolg. Ook in de omliggende dorpskernen van Kallo, Melsele, Zwijndrecht en zelfs Verrebroek en Kieldrecht piekte het sluipverkeer.