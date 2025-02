Vier vestigingen van scholengroep Vesalius Verpleegkunde sluiten op 1 september

De scholengroep Vesalius Verpleegkunde gaat vier van z'n acht vestigingen sluiten na dit academiejaar. In onze regio gaat het om de campus in Sint-Niklaas. Ook de vestigingen in Deinze, Ronse en Brugge zijn bezig aan het laatste academiejaar. De campussen in Aalst, Gent, Oostende en Kortrijk blijven wel geopend. Vesalius Verpleegkunde is een scholengroep die de graduaatsopleiding basisverpleegkunde aanbiedt in Oost- en West-Vlaanderen. Bij de directie was vandaag niemand bereikbaar voor commentaar. Maar volgens onze collega's van Het Laatste Nieuws is het aantal studenten er gezakt van 1200 naar 400. Een gevolg van jarenlang wanbeleid, schrijft de krant. Dat zou al geleid hebben tot twee negatieve verslagen van de onderwijsinspectie.