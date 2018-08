Vier verdachten opgepakt bij cannabisplantage in Aalst

In Sint-Niklaas is het eerste permanente regenboogzebrapad geopend. Dat is een zebrapad in de kleuren van de regenboog, dat we kennen van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Dat wordt her en der aangebracht op die dag, maar nu ligt er permanent eentje in de stad. Het zebrapad moet symbool staan voor verdraagzaamheid. Je vindt het zebrapad op de Grote Markt richting de Stationsstraat. Het is het eerste permanente zebrapad in onze provincie, ze bestaan wel al in Antwerpen, Brussel en Leuven. Het idee komt van gemeenteraadslid Filip Herman, maar ook van Tiszo, een vereniging die de belangen verdedigt van holebi's en transgenders.