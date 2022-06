Vier streekgenotes bij EK-selectie Red Flames

Rune Herregodts uit Lokeren staat op het punt een contract te tekenen bij Intermarché-Wanty-Gobert. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Herregodts, 23 jaar en vooral gespecialiseerd in het tijdrijden, rijdt momenteel voor Sport Vlaanderen-Baloise maar is al een tijdje aan het onderhandelen met Intermarché. Dit seizoen won hij nog een rit in de Ruta Del Sol en werd hij knap vierde in de Brussels Cycling Classic. Eind vorig jaar pakte hij z'n eerste profzege in de Ronde Van Drenthe. Z'n volgende doel is het BK Tijdrijden in Gavere, volgende week donderdag.