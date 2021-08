Vier nieuwe namen voor Crammerock

In Dendermonde gaat dit weekend de Flanders Open Rugby opnieuw door. De voorbije twee jaar had de organisatie het evenement al 3 keer moeten uitstellen, maar nu is het rugbytoernooi helemaal terug. Al zal dat wel met minder internationale teams zijn. De Rugby Open is niet alleen sfeer op het veld, maar ook ernaast. Want, dank zij het intussen bekende Covid Safe Ticket, kunnen bezoekers ook genieten van het bijbehorende festival.