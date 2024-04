Vier nieuwe buurtparkings in Sint-Niklaas moeten parkeerdruk doen afnemen

In Sint-Niklaas worden vier private parkings in het centrum gedeeltelijk buurtparkings. Het stadsbestuur wil op die manier de parkeerdruk in de stad aanpakken. Het gaat om de parkings van supermarkt Lidl, twee parkings van de ziekenhuisgroep VITAZ en een parking van studiebureau SBE in de Slachthuisstraat. Buurtbewoners kunnen daar parkeren op bepaalde tijdstippen. Het is niet gratis. Wie op de buurtparking wil staan, moet zich aanmelden in de parkeerwinkel en een abonnement kopen. De prijs varieert tussen de twintig en vijfentwintig euro per maand.