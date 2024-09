Vier mensen naar ziekenhuis na appartementsbrand in Lokeren, ook hondje gered

In Lokeren is deze ochtend een flat in een appartementsgebouw volledig uitgebrand. Vier mensen liepen daarbij een rookvergiftiging op en moesten voor verdere verzorging overgebracht worden naar het ziekenhuis. Het was een toevallige voorbijganger die rond 7 uur hevige rookontwikkeling opmerkte uit het raam van de flat. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet vermijden dat het appartement op de vierde verdieping grotendeels uitbrandde. Een 25-tal personen werd uit het gebouw geëvacueerd en elders in het complex opgevangen. Vier mensen liepen daarbij een rookvergiftiging op en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Tijdens de bluswerkzaamheden trof de brandweer ook een hondje aan. Ze ontfermden zich over de viervoeter en dienden hem met succes zuurstof toe. Na een aantal minuten kwam de hond weer bij zijn positieven.