Vier mannen gearresteerd in Sint-Niklaas na overval in hotel

Afgelopen nacht is een receptionist van het Ibis Hotel in Sint-Niklaas dan weer overvallen door vier mannen. Drie mannen bedreigden de receptionist om geld en waardevolle spullen af te geven, terwijl de vierde op de uitkijk stond. Wanneer niet veel later een nachtpatrouille met een anoniem voertuig passeerde, doken de vier mannen weg. De agenten besloten hun voertuig een eindje verder te parkeren en de vier op te wachten. Terecht, zo bleek. Ze werden gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket.