Vier jaar lang 320.000 euro per jaar voor ondersteuning jeugdhuizen Sint-Niklaas

Een uitbater van een tankstation in Melsele bij Beveren heeft hallucinante beelden gedeeld op sociale media van een poging tot diefstal van de betaalautomaat van zijn benzinepompen. Op de beelden is te zien hoe twee personen met een auto en een koord de betaalautomaat proberen los te rukken. Vrij snel komen de twee gangsters erachter dat het niet lukt. Zij staken hun inbraakpoging en vertrekken weer. Ze hebben geen buit kunnen maken, dat bevestigt de uitbater. De feiten zijn gepleegd afgelopen nacht om 3 uur aan het Avia-tankstation op de Zwaluwbeek. Dat is vlakbij het op- en afrittencomplex van de E17 in Melsele. De politie van Kruibeke/Temse onderzoekt de zaak. Dat komt omdat de klacht ingediend is door de vestiging van Avia aan de Wilfordkaai in Temse. (later meer)