Vier gewonden en enorme verkeershinder na ongeval op N41 in Elversele

Een hele reeks ongevallen waren vanmorgen ook het gevolg van een heel drukke ochtendspits. Zo gebeurde er ook op de N41 in Elversele rond half acht een verkeersongeval waarbij vier mensen gewond raakten. Eén van de vier betrokken voertuigen belandde in de gracht naast de rijbaan. De 4 betrokken bestuurders werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De rijbaan was volledig versperd en dat zorgde in volle ochtendspits voor enorme verkeershinder. Vooral uit de richting van Dendermonde en Hamme was het heel lang aanschuiven. Politie en brandweer leidden het verkeer om via de ventwegen.