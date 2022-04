Vier gewonden bij zwaar ongeval met meerdere voertuigen op E17

Op de E17 in Temse, een paar kilometer voor de afrit Haasdonk, is vannacht een zwaar verkeersongeval met vier voertuigen gebeurd. Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Antwerpen. Een jonge bestuurder reed eerst achterin in op een ander voertuig bestuurd door een oudere vrouw. Die laatste wagen kwam midden op de snelweg terecht, en werd dan aangereden door een wagen met Britse nummerplaat. En die werd dan nog eens op zijn beurt aangereden door een busje met Litouwse nummerplaat. In totaal raakten dus vier wagens in het ongeval betrokken. De menselijke tol viel gelukkig mee. Een moeder en haar twee kinderen moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden, maar zijn er niet erg aan toe. De oudere dame raakte wel zwaargewond, maar is niet meer in levensgevaar. Door het ongeval was er een tijd lang maar één rijstrook beschikbaar.