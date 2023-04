Vier gewonden bij verkeersongeval aan file op E17 in Waasmunster

Nog op de E17 zullen de werken ter hoogte van de brug over de Zelebaan binnen één week klaar moeten zijn. De afgelopen dagen is het geregeld aanschuiven op de autoweg. De eerste rijstrook en de invoegstrook zijn momenteel onderbroken door de werken. Het verkeer kan er maar over twee rijstroken en dat zorgt tijdens drukke momenten voor files. Vrijdag zou die hinder van de baan moeten zijn, want dan wordt er nog enkel op de pechstrook en in de zijberm gewerkt. Het Agentschap Wegen en Verkeer is de uitzettingsvoegen in de brug over de Zelebaan aan het herstellen. Die zijn versleten en worden vervangen.