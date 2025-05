Vier gewonden bij kettingbotsing op E34 ter hoogte van Waaslandhaven-Oost

Op de E34 richting Antwerpen gebeurde gisteravond rond zeven uur een zwaar verkeersongeval. De kleine kettingbotsing deed zich voor in de staart van de file, die er nog stond na een loodzware avondspits in en rond Antwerpen. Een bestuurder merkte de file ter hoogte van de afrit Waaslandhaven-Oost te laat op en reed in op een aantal auto's. In totaal raakten zes voertuigen betrokken. Vier mensen raakten gewond, van wie er er twee naar het ziekenhuis werden overgebracht. Pas rond negen uur was de snelweg weer vrij.