Naar Temse dan. Daar worden automobilisten gewezen op hun snelheid, op een wel heel creatieve manier. Langs de kant van de weg staan vier ganzen. Die vragen om over te steken. Het is een kunstwerk van buurtbewoner Hilaire, die trouwens niet aan z'n proefstuk toe is. Op een ludieke manier wil hij de verkeersveiligheid in z'n straat verhogen.