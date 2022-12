Vier caravans in de as gelegd op camping in De Gavers

De derde verdachte die betrokken is bij de dood van een 16-jarige jongen in Antwerpen is opgepakt. Het gaat om een leeftijdsgenoot uit Aalst. Een minderjarige jongen van 16 jaar. Hij was sinds de feiten op de vlucht. De jongen wordt morgen voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. Eerder werden ook al een andere minderjarige jongen van 16, en één meerderjarige van 18 jaar uit Aalst, opgepakt.