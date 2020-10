De nieuwe en strengere corona-maatregelen van de Vlaamse regering gaan al in vanaf middernacht, en dus niet pas vanaf vrijdagavond. Dat is vanmiddag beslist. Om dat mogelijk te maken was er een aanpassing nodig van een federaal ministerieel besluit. En dat zou er intussen moeten zijn. In de loop van de dag was de druk voor een versnelde timing onhoudbaar geworden. Veel steden en gemeenten lieten weten dat ze niet wilden wachten tot vrijdagavond. Ook enkele burgemeesters uit de regio kondigden vandaag aan dat ze de verstrengde corona-aanpak meteen zouden invoeren.