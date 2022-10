Vier arbeiders lichtgewond na kop-staartaanrijding op E17 in Zele

Bij een botsing tussen twee wagens in Erpe-Mere raakten zaterdagochtend 2 mensen zwaar gewond. Een slachtoffer moest in bijzonder kritieke toestand door de brandweer bevrijd worden uit het autowrak. Het ongeval gebeurde rond half vier, vlakbij het kruispunt Vijfhuizen in deelgemeente Erpe. Een chauffeur van een Opel Astra kwam er de Oudenaardsesteenweg opgereden. Hij merkte de Audi, die op die steenweg reed, niet of te laat op. De chauffeur van de Audi kon de aanrijding niet vermijden. De klap was bijzonder zwaar. De bestuurder van de Opel was bij aankomst van de hulpdiensten buiten bewustzijn. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, en ligt nog steeds in coma. Het gaat om een man van 36, die lesgeeft aan het Sint-Jozefscollege in Aalst. Ook de chauffeur van de Audi raakte zwaargewond. De 2 inzittenden van die auto zijn lichtgewond.