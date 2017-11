[VIDEO] Koeien aangereden door trein, treinverkeer ernstig verstoord

Update 9.15 uur:





Het treinverkeer tussen Antwerpen en Gent is woensdagochtend in beide richtingen onderbroken. Dat komt omdat een IC-trein die vanuit Antwerpen op weg naar Gent tussen de stations van Beveren en Nieuwkerken-Waas koeien aanreed die op de sporen liepen. De dieren waren uitgebroken op een nabijgelegen weide en vervolgens op de sporen verzeild geraakt. Om iets voor 6 uur reed de trein de dieren aan hoge snelheid aan. De klap was enorm, waarbij de trein schade opliep. De 3 koeien waren op slag dood. De kadavers versperden beide sporen. De beesten werden aan flarden gereden. Wij willen u daarom waarschuwen door de harde beelden. Omdat de kadavers op een erg afgelegen plaats liggen, moet er vanuit Gent een speciale trein komen om de kadavers op te laden. Op de trein die enkele honderden meters verder tot stilstand kwam zaten zo'n 30 passagiers. Zij werden geëvacueerd en met een bus naar het station van Sint-Niklaas overgebracht. De NMBS legt een vervangende busdienst in tussen Sint-Niklaas en Antwerpen. De problemen op de sporen zullen nog een tijdje duren.

8.30 uur





In Beveren heeft een trein even voor 06.00 uur drie koeien aangereden. Hierdoor is er geen treinverkeer tussen Antwerpen en Sint-Niklaas, in beide richtingen. Dat laat Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit woensdag weten. De NMBS heeft een vervangende busdienst ingelegd. De bussen rijden tussen Sint-Niklaas en Beveren. Tussen Beveren en Antwerpen rijdt een pendeltrein, preciseert Dimitri Temmerman van de NMBS. Een aantal treinen tussen Gent en Antwerpen wordt omgeleid via Puurs, wat twintig tot dertig minuten langer duurt dan normaal. Reizigers moeten ook rekening houden met geschrapte treinen De aanrijding zal nog geruime tijd hinder geven voor het treinverkeer tussen Antwerpen en Gent. (Belga)