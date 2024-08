VIAS over 101-jarige bestuurder: "We zijn niet voor brede screening vanaf bepaalde leeftijd"

De man die het leven liet bij het ongeval zou vandaag 101 jaar oud geworden zijn. Is het op die leeftijd nog wel verantwoord om met de auto te rijden, denken veel mensen. We legden die vraag voor aan het VIAS. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid zegt dat rijvaardigheid heel erg verschilt van persoon tot persoon. Daarom staat er op rijden met de auto geen leeftijd. Er is wel zoiets als rijgeschiktheid. Maar het VIAS is geen voorstander om dat vanaf een bepaalde leeftijd bij iedere bestuurder te gaan onderzoeken.