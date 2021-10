Vestigingen van Lidl in Hamme en Temse ook vandaag nog gesloten

Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, vindt het onbegrijpelijk dat de federale regering in de begrotingsplannen geen beslissing heeft genomen over de e-commerceregels in België. Er is wel een opening rond het toelaten van nachtarbeid. Maar die maatregel komt rijkelijk laat. "Het kalf is al bijna verdronken", vindt Torfs. "Er is de voorbije jaren al heel veel logistieke activiteit verdwenen naar Nederland." Schoenen Torfs heeft in het distributiecentrum in Temse wél een flexibel systeem rond nachtarbeid.