Nieuws Verzet tegen plannen voor mountainbikeschool in Waasmunster

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Waasmunster komt er verzet tegen de plannen voor de aanleg van een nieuw mountainbikeparcours. Buurtbewoners willen niet dat het parcours komt op een perceel in de Baudeloodreef. Dat perceel is nu een groene akker, maar het gemeentebestuur en de plaatselijke mountainbikeschool willen het terrein omvormen tot een parcours met heuvels en een parking. Buurtbewoners en enkele natuurorganisaties zijn niet opgezet met die plannen, en hebben een bezwaarschrift ingediend met een honderdtal handtekeningen. De kans dat de buurtbewoners hun gelijk halen lijkt klein, want het domein is een recreatiegebied van de gemeente. Als alles goed gaat, hoopt de gemeente begin volgend jaar te starten met de aanleg van het parcours.