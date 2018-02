Aan de Fabriekstraat in Denderleeuw hebben politie en brandweer vanmiddag een lichaam uit de Dender gehaald. Het gaat om het stoffelijk overschot van Paul De Smedt, de man die al sinds december vorig jaar vermist is. Van de man van 46 uit Sint-Maria-Lierde ontbrak sindsdien elk spoor. Zoekacties met een politiehelikopter in De Gavers en in delen van Schendelbeke en Idegem leverden niks op, net zo min als de acties van de duikers van de Civiele Bescherming in de Dender. Tot vandaag. De precieze doodsoorzaak van de man wordt nu nog onderzocht.