Verzekert FCV Dender zich zondag van extra jaar in eerste klasse? "We hebben ons lot in eigen handen"

Het is erop of eronder voor FCV Dender, nu zondag. De laatste wedstrijd van de reguliere competitie is allesbeslissend. Dender kan zich zondagavond verzekeren van een extra jaar in eerste klasse. Maar dat is allesbehalve een eenvoudige opdracht. Dender kon in 2025 nog maar één keer winnen, in negen wedstrijden. Tegen KV Mechelen wil het eindelijk nog eens een overwinning pakken. Want anders moet het de komende weken vol aan de bak om niet te degraderen.