Verzakking E34 ter hoogte van Oosterweelwerf

In de Waaslandhaven is vanmorgen een vrachtwagen op een trein gebotst. Het ongeval gebeurde iets voor elf uur aan een overweg aan de Steenlandlaan in Kallo, een deelgemeente van Beveren. Naar alle waarschijnlijkheid had de Nederlandse vrachtwagenchauffeur de signalisatie aan de sporen te laat of niet opgemerkt. De klap was hevig. De trucker raakte gewond en moest naar het ziekenhuis voor verzorging. De treinbestuurder bleef ongedeerd. De Steenlandlaan, een belangrijke verkeersas in de haven, was lange tijd afgesloten. Ook het treinverkeer in de haven ondervond enige tijd hinder.