In Sint-Gillis-Bij-Dendermonde is een man gisterennamiddag om het leven gekomen bij een ongeval. De man, een zestiger, was snoeiwerken aan het uitvoeren op een privéterrein in de Hof ter Hertwinckelstraat. Daarbij liep het grondig mis. Het slachtoffer raakte dodelijk gewond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar helaas tevergeefs. Ook politie en parket kwamen de nodige vaststellingen doen. Maar al snel werd duidelijk dat er geen kwaad opzet in het spel was en dat het dus om een ongeluk ging. De politie wenst verder geen commentaar te geven.