Verwarde man steekt bestelwagen in brand in Zonnegem en kijkt toe hoe het voertuig uitbrandt

Ten vroegste na de zomer van 2024 zullen de werken starten aan de Durmebrug in Waasmunster. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters geantwoord op een vraag van volksvertegenwoordiger Stijn De Roo. In principe zou die nieuwe brug er al lang moeten zijn. Volgens de eerste plannen drie jaar geleden al, maar het project wordt telkens uitgesteld. Dat komt omdat er bijkomende aanpassingen zijn gevraagd. Er ligt ook een natuurgebied in de buurt, en er moest onderzocht worden wat de gevolgen daarvoor zijn. De Durmebrug is versleten en gevaarlijk, vooral voor fietsers. Volgens de nieuwe planning zitten het ontwerp en de studies in een laatste fase. Tegen het einde van dit jaar wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd. In het tweede deel van 2024 kunnen de werken dan beginnen. En die zouden dan anderhalf jaar duren.